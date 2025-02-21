Müdürün anonsu yürekleri ısıttı! Derse kartopu molası verdi

Okul müdürü İsmail Doğangün, derslerin ortasında yaptığı anonsla öğrencileri dışarıya çıkararak kartopu oynamaya davet etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Gerede ilçesinde son iki gündür etkili olan kar yağışı, kar kalınlığının 10 santimetreyi aşmasına neden oldu. Yağış nedeniyle Gerede’de, Valilik kararıyla taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için okul tatil edildi. Diğer öğrenciler ise okulda derslerine devam etti.

KARTOPU SAVAŞI YAPTILAR

Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu’nda öğrenciler, okul müdürünün sürpriz anonsuyla şaşkınlık yaşadı.

Okul müdürü, anons mikrofonunu eline alarak öğrencilere “İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?” diye sordu. Okuldan yükselen 'evet' çığlıkları üzerine tüm öğrenciler dışarıya çıkarak kartopu savaşı yaptı ve kar yağışının keyfini çıkarttı.