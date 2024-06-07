Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın

Şırnak’ın İdil ilçesinde yüzde 85 kaçak elektrik kullananlara yönelik ekiplerin kontrolüne müezzin engel oldu. Ekipler gelmeden önce cami hoparlöründen destek anonsunda bulunan müezzin “Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın” dedi.

Görev alanı olan Şırnak İdil’de yüzde 85 kaçak elektrik kullanım oranı olduğunu tespit eden Dicle Elektrik, ilçeye bağlı olan Açma Köyü’ne denetim yapmaya gitti. Jandarmanın da desteği ile köye gitmeye çalışan ekibe ait araçların önü köy girişinde kesildi. Ekipler köye sokulmayınca Jandarma olaya müdahil olmak istedi.

aw221935-02.jpg

MÜEZZİN’DEN KAÇAK DESTEK ANONSU: KAPINIZI AÇMAYIN

Ekiplerin geleceğini haber alan köy imamı Cami minaresine çıktı ve köylüleri ekiplere karşı uyardı. Ekiplerin geleceğini söyleyen müezzin “kapınızı açmayın” uyarısında bulundu. Uyarı sonrasında ezan okundu.

Jandarmanın uğraşlarına rağmen köylüler ekipleri köye sokmadı. Yaşanan gerilimin daha da artmaması için için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, denetim yapamadan bölgeden ayrıldı. Kaçak ekibi, köyde daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını açıkladı.

aw221935-01.jpg

Son Haberler
Okan Buruk'tan 60 milyon TL'lik imza Spor
Okan Buruk'tan 60 milyon TL'lik imza
İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti Dünya
İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor Yerel Haberler
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan buğday fiyatına tepki Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan buğday fiyatına tepki
Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı Yerel Haberler
Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı
Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak Ekonomi
Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı Teknoloji
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı