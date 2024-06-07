Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın

Görev alanı olan Şırnak İdil’de yüzde 85 kaçak elektrik kullanım oranı olduğunu tespit eden Dicle Elektrik, ilçeye bağlı olan Açma Köyü’ne denetim yapmaya gitti. Jandarmanın da desteği ile köye gitmeye çalışan ekibe ait araçların önü köy girişinde kesildi. Ekipler köye sokulmayınca Jandarma olaya müdahil olmak istedi.

MÜEZZİN’DEN KAÇAK DESTEK ANONSU: KAPINIZI AÇMAYIN

Ekiplerin geleceğini haber alan köy imamı Cami minaresine çıktı ve köylüleri ekiplere karşı uyardı. Ekiplerin geleceğini söyleyen müezzin “kapınızı açmayın” uyarısında bulundu. Uyarı sonrasında ezan okundu.

Jandarmanın uğraşlarına rağmen köylüler ekipleri köye sokmadı. Yaşanan gerilimin daha da artmaması için için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, denetim yapamadan bölgeden ayrıldı. Kaçak ekibi, köyde daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını açıkladı.