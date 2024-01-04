Müftülükler Suriyelileri vatandaş yapıyor. Diyanet'e bağlı camide Suriyeli bir imam

Kaynak: Haber Merkezi
Müftülükler Suriyelileri vatandaş yapıyor. Diyanet'e bağlı camide Suriyeli bir imam
Sığınmacılara hukuki olmamasına rağmen vatandaşlık verilmesinde yeni bir skandallar ortaya çıktı. Müftülüklerin bazı Suriyelilerin vatandaş yapılması için Göç İdaresi’ne resmi yazıyla öneride bulunduğu evraklara Yeniçağ ulaştı.

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

Türkiye’de giderek daha tehlikeli bir sorun halini alan ve demografik tehdit içeren sığınmacı sorununda skandal belgelere Yeniçağ ulaştı. Ulaşılan belgelerde müftülüklerin de hukuksuz olmasına rağmen sığınmacılara vatandaşlık verilmesinde kendilerine vazife çıkardığı görüldü.

Söz konusu belgenin birinde İstanbul Sultangazi İlçe Müftülüğü’nün Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderdiği 29 Mart 2023 tarihli referans yazısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istediği belirtilen Mezin Jawısh adındaki Suriyelinin Suriyeli çocuklara Kuran-ı Kerim dersi vermesi gerekçe gösterilerek vatandaş olmasında sakınca bulunmadığı ifade edildi.

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SURİYELİ İMAM YAPILMIŞ

Kahramanmaraş Göksun İlçe Müftülüğü’nün referans yazısında ise Suriyeli Amed Al Fahham’a Tepebaşı Cami’nde 2019’dan beri imamlık yaptırıldığı ortaya çıktı. İlgili yazıda, Fahham’ın hatimle teravih namazı kıldırarak müftülüğe hizmette bulunması gerekçe gösterilerek vatandaşlığa alınması istendi.

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Son verilere göre 211 bin 164 personeli bulunan ve bütçesi 6 bakanlığın bütçesinden fazla olan Diyanet’in bir Suriyeliye imamlık yaptırması dikkat çekti.

SIĞINMACILARA VATANDAŞLIK VERİLMESİ HUKUKSUZ

Türkiye’deki statüleri Geçiçi Koruma Yönetmeliği ile belirlenen sığınmacılar ülkelerindeki iç savaş bittiğinde geri gönderilmek üzere ülkemize kabul edildiğinden verilen vatandaşlıklar da hukuki gerekçeler taşımıyor.

Müftülüklerin ilgili referans yazıları da akıllara bu duruma getirdi.

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