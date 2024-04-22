Müge Anlı açıkladı. Suphiye’nin Erol’u Erol Simavi mi?

Uğur Dündar ve Metin Akpınar’dan çocukları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı'nın Erol Simavi'den de bir erkek çocuğu olduğu iddia edildi.

“O EROL BEY'İ BULDUK...”

Herkesin merak ettiği 'Erol' isimli kişinin kim olduğu tartışılırken, Müge Anlı olaya açıklık getirdi.

Anlı, “Erol isminden bahsedilmişti. Nüfusta baba adına Erol ismi yazılmış. Erol Simavi'ye kadar gitmişti olaylar. Ama bize bağlanan Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı, Orancı'nın mahalleden aşkının adının Erol olduğunu söylemişti. Edindiğimiz bilgilere göre araştırma yaptık ve o Erol Bey'i bulduk...” dedi.

“EROL BEY İSTANBUL'DA YAŞIYOR. EVLİ BARKLI, İŞ GÜÇ SAHİBİ”

Anlı, “Erol Bey İstanbul'da yaşıyor. Evli barklı, iş güç sahibi. 'Evet, mahallede çocukken arkadaştım. Tanışıklığımız vardı. Aşkı da kabul etmiyor. Ama aramızda herhangi bir ilişki olmadı' dedi. Arayanlar Suphiye Hanım ile Erol Bey'in erkek çocuğu olduğundan bahsetmişi. Erol Bey kabul etmedi. 'Eğer istiyorlarsa da ben buradayım, ama anneleriyle ilişkim olmadı' dedi. Beğenim Erol Bey'in tavrını, 'Talep gelirse kaçmıyorum göçmüyorum, ama aramızda ilişki olmadı' dedi.” sözlerini kullandı.

“EROL SİMAVİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK. SIR KÜPÜ OLAYLAR VAR”

4 kız kardeşin de baba adının Erol olduğu kimliklerine yazılı olduğu belirtilirken, Müge Anlı 'Erol diye birini tanıyor musunuz?' diye sormuştu.

Daha önce haklarına çıkan haberin yayınlatılmadığı iddiasını yineleyen Duygu Nebioğlu ise "O gazetede haberi çıkartmayan gazete sahibinin Erol Simavi olduğunu öğrendik. Sır küpü olaylar var. Bazı şeyleri söylemeyeceğim." demişti. Müge Anlı bunun üzerine "Annenin Erol Simavi'yi de mi tanıdığını düşünüyorsun?" diye sormuştu. Nebioğlu'ndan "Evet. Hatta Erol Simavi, Metin Akpınar ve eşiyle beraber fotoğraflar var. O arşivlerin hepsine bakıyoruz, bakabildiklerimize, Dallas." yanıtını vermişti.

“EROL'DAN BİR OĞLU OLDU” İDDİASI

Duygu Nebioğlu, “Suphiye, Erol adında mahallenin delikanlısıyla sevgili olmuştu. Bu Erol'dan bir erkek çocuğu olduğunu duymuştuk sonra çocuğu Erol'un annesine eve bırakmış. Baba ismi olarak Erol'un adını vermesi buradan olabilir. Sonra aile mahalleden taşındı” ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar ve Suphiye Orancı'nın Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kız çocukları olduğu bilgisi ortaya çıktı. Suphiye Orancı'nın öne sürdüğü iddialar üzerine, diğer kızı Dilara Gülatan, Dündar'a karşı babalık davası açtı. Ancak DNA test sonuçları, bu iddianın gerçek olmadığını gösterdi.

Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulabilmek amacıyla Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına katıldı.

Canlı yayında izleyicilerin soluğunu kesen iddialar, herkesi şaşkına çevirdi. Şu anda Almanya'da yaşadığı öğrenilen Suphiye Orancı'nın iki kızı olduğu ve 2016 yılında boşandığı bilgisi edinildi.

Türkiye'nin gündemine oturan bu olayda dikkat çeken bir başka ayrıntı, dört kız kardeşin de nüfus kayıtlarında babalarının adının 'Erol' olarak geçmesiydi.

Canlı yayına katılan ve Suphiye'nin çocukluk arkadaşı olduğunu iddia eden bir izleyici, Duygu Nebioğlu'nu şaşırtan bir iddiada bulundu.

İzleyici, “Suphiye, mahalledeki popüler genç Erol ile bir ilişki yaşamıştı. Erol'dan bir oğlu olduğunu duyduk ve sonra çocuğu Erol'un annesine bıraktığı söyleniyordu. Babalarının adının Erol olarak kaydedilmesinin sebebi bu olabilir. Aile daha sonra mahalleden taşındı” dedi.