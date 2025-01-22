Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ölüm otelinde en yakınını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: ATV
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ölüm otelinde en yakınını kaybetti

Bolu'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangın tüm Türkiye'yi derinden üzerken, ünlü sunucu Müge Anlı, büyük bir acıyla komşusunu ve onun iki çocuğunu kaybettiğini duyurdu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri yavaş yavaş belli olurken, spor ve sanat dünyasından da önemli isimlerin yangında göz göre göre hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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“BOLU’DA KORKUNÇ BİR CAN PAZARI YAŞANDI”

Müge Anlı, bugünkü programında büyük bir üzüntüyle yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Anlı, gözyaşları içinde "Bolu'da korkunç bir can pazarı yaşandı. Komşum, iki çocuğuyla beraber hayatını kaybetti" dedi.

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Yaralılara acil şifalar dileyen Anlı, sesi titreyerek, "Artık konaklayacağımız yerleri kontrol etmeden kalmayalım" diyerek uyarıda bulundu ve sözlerini tamamladı.

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