Müge Anlı ile Tatlı Sert’te flaş ayrılık! Yeni sezonda olmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te flaş ayrılık! Yeni sezonda olmayacak

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üst düzey kadro değişiklikleri sürüyor. 5 sezondur yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay’ın yeni sezonda olamayacağı öğrenildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kadro değişiklikleri devam ederken bu değişikliklere bir yenisi daha eklendi. 5 sezondur programın yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay, yeni sezon başlamadan programdan ayrıldı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HABER MÜDÜRÜ AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda programın haber müdürü Ali Ablay’ın NTV’ye gitti. Programın yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay’ın da kendi isteğiyle programdan ayrıldığı ileri sürüldü.

yeni-proje-28-gko9.webp

KADRİYE KARADEMİR ABLAY KİMDİR?

Medya sektörüne Kanal D ve Star TV Avrupa’da editör ve spiker olarak adım atan Kadriye Karademir Ablay, ardından Kocaeli TV’de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

Star TV’de Gerçeğin Peşinde programında haber müdürlüğü yapan Ablay, son beş yıldır ise Müge Anlı ile Tatlı Sert’in içerik yapımcısı olarak programda yer alıyordu.

yeni-proje-29-snof.webp

Son Haberler
Erzurum'da korkutan yangın!
Erzurum'da korkutan yangın!
Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor
Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor
Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!
Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı