Müge Anlı ile Tatlı Sert’te flaş ayrılık! Yeni sezonda olmayacak

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kadro değişiklikleri devam ederken bu değişikliklere bir yenisi daha eklendi. 5 sezondur programın yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay, yeni sezon başlamadan programdan ayrıldı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HABER MÜDÜRÜ AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda programın haber müdürü Ali Ablay’ın NTV’ye gitti. Programın yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay’ın da kendi isteğiyle programdan ayrıldığı ileri sürüldü.

KADRİYE KARADEMİR ABLAY KİMDİR?

Medya sektörüne Kanal D ve Star TV Avrupa’da editör ve spiker olarak adım atan Kadriye Karademir Ablay, ardından Kocaeli TV’de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

Star TV’de Gerçeğin Peşinde programında haber müdürlüğü yapan Ablay, son beş yıldır ise Müge Anlı ile Tatlı Sert’in içerik yapımcısı olarak programda yer alıyordu.