ATV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Haziran’da tatile girerek kısa bir mola vermişti. 15 sezonu geride bırakan program Müge Anlı’nın sunumuyla 16. sezonda yayınlanmaya devam edecek. Peki, Müge Anlı programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk bölüm ne zaman?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu. 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaparak 15. sezonunu geride bırakan Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu eylül ayında başlayacak.

Müge Anlı yeni bölümleri ile 4 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek.

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele almayı planlıyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul’da doğdu.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi''nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü''nde hukuk üzerine yapan Müge Anlı, televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6''da başlayarak magazin sunuculuğuna Kanal D ve Atv gibi kanallarda devam etti.

Müge Anlı 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D''de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi''nin magazin müdürlüğünü üstlendi.

Müge Anlı 2008 yılında Dobra Dobra''daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve Atv''de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı gündüz kuşağı programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanarak, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin''in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv''de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı 2019 yılında Atv''de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.