Müge Anlı ve eşi Fenerbahçe maçında ortaya çıktı. Uzun süre gözlerden uzaktaydılar

Editör: Osmancan EROK

Özel hayatıyla çok gündemde olmayı tercih etmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, Fenerbahçe maçında görüntülendi.

Her attığı adım gündem olan Anlı, her ne kadar özel hayatıyla konuşulmak istemese de İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla yaptığı evlilik çok konuşulmuştu.

Eşiyle görünmeyi tercih etmeyen Anlı, son olarak eşini de yanına alarak Fenerbahçe maçına gitti. Anlı, maçı eşiyle birlikte tribünde izledi.

Uzun zamandır eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla net bir şekilde görüntülenmeyen Anlı'nın maç izlerken çekilen anları sosyal medyada çok konuşuldu.