Müge Anlı’da AKP’ye şok sözler: Getirdin Suriyelileri yuvamızı yıktın

Müge Anlı’nın son programında ilginç anlar yaşandı. Kocasını aramak isteyen Sevgil isimli bir kadın ATV’de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katıldı.

"KOCAM BANA 2 İNEK ALDI, KÖYE YOLLADI"

50 yıllık eşinin Suriyeli bir kadınla kaçtığını ileri süren kadın, kocasının kendisine 2 inek alarak köyde kalmasını istediğini söyledi.

"GETİRDİN SURİYELİLERİ YUVAMIZI YIKTI"

Suriyeliler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın şunları söyledi:

"Affına sığınarak Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Elini ayağını öptüğüm Tayyip Erdoğan... Baştan beri oyumu sana verdim. Getirdin Suriyelileri, yuvamızı yıksınlar, diye mi verdim?"

"ERDOĞAN'IN SUÇU YOK"

Müge Anlı ise Sevgil'e “Tayyip Erdoğan’ın burada suçu yok. Suriyelileri senin kocan kaçsın, diye de getirmedi değil mi?” cevabını verdi.