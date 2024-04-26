Müge Anlı’da AKP’ye şok sözler: Getirdin Suriyelileri yuvamızı yıktın

Kaynak: ATV
Müge Anlı’da AKP’ye şok sözler: Getirdin Suriyelileri yuvamızı yıktın
Müge Anlı’nın programında 4 çocuk sahibi Sevgil isimli kadın 50 yıllık kocasının aynı binada oturan Suriyeli bir kadınla kendisini aldattığını anlattı.

Müge Anlı’nın son programında ilginç anlar yaşandı. Kocasını aramak isteyen Sevgil isimli bir kadın ATV’de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katıldı.

k2-001.jpg

"KOCAM BANA 2 İNEK ALDI, KÖYE YOLLADI"

50 yıllık eşinin Suriyeli bir kadınla kaçtığını ileri süren kadın, kocasının kendisine 2 inek alarak köyde kalmasını istediğini söyledi.

muge-anli-001.jpg

"GETİRDİN SURİYELİLERİ YUVAMIZI YIKTI"

Suriyeliler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın şunları söyledi:

"Affına sığınarak Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Elini ayağını öptüğüm Tayyip Erdoğan... Baştan beri oyumu sana verdim. Getirdin Suriyelileri, yuvamızı yıksınlar, diye mi verdim?"

m1-001.jpg

"ERDOĞAN'IN SUÇU YOK"

Müge Anlı ise Sevgil'e “Tayyip Erdoğan’ın burada suçu yok. Suriyelileri senin kocan kaçsın, diye de getirmedi değil mi?” cevabını verdi.

İlgili Haberler
Uzun bir aradan sonra Nureddin Nebati nerede ortaya çıktı
AKP- MHP savaşı kimin üzerinden başladı: Anlamlı ve acıtıcı taarruz
Yeni anayasada ilk 4 madde kaldırılacak mı? AKP’nin üst düzey yöneticisinden canlı yayında flaş açıklamalar
Son Haberler
Yok artık kebap mı yediniz? 4 börek 1 su 2 ayran 1 çay 2499 TL Ekonomi
Yok artık kebap mı yediniz? 4 börek 1 su 2 ayran 1 çay 2499 TL
Asya Borsa’sında ekran yeşile büründü Ekonomi
Asya Borsa’sında ekran yeşile büründü
2 katlı ahşap ev küle döndü Gündem
2 katlı ahşap ev küle döndü
Uzun bir aradan sonra Nureddin Nebati nerede ortaya çıktı Gündem
Uzun bir aradan sonra Nureddin Nebati nerede ortaya çıktı
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı Yaşam
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
Türk enerji devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu Ekonomi
Türk enerji devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu
Koç’un satın alma ve tedarik yönetimi şirketi medya hizmetlerini genişletiyor Ekonomi
Koç’un satın alma ve tedarik yönetimi şirketi medya hizmetlerini genişletiyor