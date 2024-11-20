Müge Anlı’da arayıp bulduğu eşini canice öldürdü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Müge Anlı’da arayıp bulduğu eşini canice öldürdü!

Müge Anlı’nın programına katılan Hasan Fırtına, kayıp olduğunu söylediği Aybeniz Top’u günlerce aramıştı. Programdan sonra barışan ikiliden Fırtına’nın 24 yaşındaki kadını öldürdüğü ortaya çıktı.

Mersin'de bir çocuk annesi Aybeniz Top, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası tarafından vahşice öldürüldü.

TÜLBENT İLE BOĞUP KAÇTI!

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde 24 yaşındaki Aybeniz Top ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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GÖZALTINA ALINDI

Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

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Hasan F'nin, ağustos ayında Müge Anlı'nın programına katıldığı Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırıldığı iddiasını yalanlayarak, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

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Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

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