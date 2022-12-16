Müge Anlı'da sinirler gerildi. Canlı yayında bayıldı

Müge Anlı'nın programına katılan Ömer olan ismini ünlü diziden esinlenerek Ezel B. yapan ve oyunculuk peşinde koştuğunu söyleyen genç adam, kanser olan yengesi Tuğba'nın 300 bin TL tedavi parasını yediğini programda açık açık itiraf etmişti. Parayı uzun vadede ancak ödeyebileceğini söyleyen Ezel'in konusu Müge Anlı'nın programında bir kez daha gündeme geldi. Ancak Ezel'in ablalarının da olaya dahil olmasıyla programda sert tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine canlı yayında Tuğba fenalaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan programda Ezel B. “Yedirdiğin yemeğin lafını yapıyorsun.” ağabeyine sitem etti ve “Ben DNA testi istiyorum, bunlar benim ağabeyim mi” şeklinde konuştu.

Müge Anlı programa gelen Ezel’in ablaları Hatice ve Tülay’a “Para getirdiniz mi?” diye sordu.

Getirmediklerini söylediklerinde ise “O zaman her şey boş. Çıkartın kolunuzdaki birer bileziği verin bu insanlara” dedi. Anlı “Bakın bu kadının durumu ciddi. Bu kadının beyninde tüm tümör var. Bu kadın ayrıca kanser. Kocası da hasta. Bu da bunun parasıyla gitmiş kumar oynamış, Antalya’larda yemiş, parayı çarçur etmiş, oyuncu olacağım diye dişlerini yaptırmış, bu kadının tedavi olması lazım, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya” diyerek Ezel’in ablalarına çıkıştı.

Abla Hatice ise “Herkesin kendine göre hastalığı vardır. Geçmiş olsun. Benim kardeşim pırlanta gibidir. Gurur, şerefi vardır. Kardeşler arasında konuşup halledilebilir, sorun çözülebilir.” dedi.

Tuğba’nın kardeşi Emine ile laf dalaşına giren Hatice’ye Emine “Parayı getirdin mi?” diye sorunca Hatice “Para senin hakkın değil. Sen dış kapının mandalısın” cevabını verdi.

Karşılıklı tartışmalar sırasında Tuğba fenalaştı.

Müge Anlı “Bir dursanıza ya, burada kadına bir şey oluyor. Kafayı mı yediniz siz ya, kadın burada kendisi fenalık geçiriyor ya. Şuraya yatırın” dedi.

Ardından Tuğba’ya yayında müdahale edildi.

Doktor Şevki Sözen ise Tuğba'nın fenalaşmasının hastalığıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

Ardından Tuğba kendine gelirken Müge Anlı, Ezel’in parasını ödeyebilmesi için inşaatta çalışmasını teklif etti ancak Ezel kabul etmedi.

Ancak ilerleyen anlardaki tartışmalarda Tuğba yine fenalaşınca ablası Emine “Kızın kolu tutmuyor” diyerek çıkıştı. Tartışmalar ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili konuşulurken yaşandı.

Öte yandan yayına bağlanan bir kişi Ezel'e çiftliğinde çalışmak üzere iş vermeyi teklif etti ve eğer Ezel çalışırsa Tuğba'nın tedavi parasını ödeyeceğini söyledi. Ancak Ezel bu teklifi kabul etmek istemedi ve "Ben oyunculuk istiyorum" dedi.