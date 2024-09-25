Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı geldi! Apar topar gözaltına aldılar

Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir canlı yayında babasının cinayete kurban gittiğini itiraf etmişti. Naime Karademir canlı yayında gözaltına alındı.

Cengiz Karademir’in kızı Naime Karademir, Müge Anlı’ da şoke eden itiraflarda bulunmuştu. Babasının ölümünden annesinin sevgilisini sorumlu tutan Naime, 'Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim” ifadelerini kullanmıştı.

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CİNAYETİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Ertesi gün ilacı babamın çayına attım diyen Naime, babam Teravih namazı için evden çıkarken o sırada annemin sevgilisi Şehmus içeri girdi. Şapka gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra babam bayılmış. Şehmus babamın öldüğünden emin olmak için onu üçlü priz ile boğmuş' diyerek şoke eden açıklamalarda bulundu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bu itirafın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti ve cinayet soruşturması başlatıldı.

İFADELERİ ALINMAK ÜZERE GÖZALTINA ALINDI

Eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şehmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edildi. Öte yandan sevgililer için yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Müge Anlı canlı yayınında olan Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.