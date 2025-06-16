Müge Anlı’da şok! Bahçesinden insan kemikleri çıktı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren’in dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

Programa kendi isteğiyle katılan ve Emrah’ın iş arkadaşı olan Ahmet Şentürk, bir süredir şüpheli ifadeleriyle dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Şentürk’ün Yalova’daki evinin bahçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kazıda kemik parçaları bulundu.

4 YILDIR KAYIP...

2019 yılında Ordu’da kayıplara karışan Emrah Elveren’in ailesi, yıllardır çocuklarını arıyor ve Müge Anlı’nın programına başvurarak yardım talep ediyordu. Emrah’ın kardeşi Esra, abisinin yanında kaldığı halaları Havva’nın “Emrah’ı aramayın, öldürdüler” dediğini aktarırken, kuzen Özge’nin “Babaannem bir şey yaptı” sözleri ve çelişkili ifadeleri cinayet şüphesini güçlendirmişti.

İFADELERİ TUTARSIZDI

Emrah Elveren’in en son birlikte görüldüğü kişi olan Ahmet Şentürk, kaybolma olayından sonra Uşak’a bilet aldığı, o bileti alırken de Emrah’ın telefon numarasını kendi numarası gibi kullandığı ortaya çıkmıştı. Canlı yayında gözaltına alınan Şentürk, birkaç gün sonra “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BAHÇEDE KAZI YAPILDI, KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 16 Haziran tarihli canlı yayınında Müge Anlı, yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ahmet Şentürk’ün bahçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında, insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Anlı, “Aileden de DNA örneği alındı. Kuvvetle muhtemel Emrah’ı öldürdükten sonra bahçeye gömmüşler” dedi.

CİNAYET ŞÜPHESİ GÜÇLENDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kemik parçalarının Emrah Elveren’e ait olup olmadığını belirlemek için DNA eşleştirme süreci başlatıldı.