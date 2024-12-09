Müge Anlı'dan ödül töreninde Çağla Şıkel'e gönderme! Bir anda yüzü asıldı

Müge Anlı'nın açıklamasının ardından Çağla Şıkel'in yüzünün asılması kameralara yansıdı.

Geleneksel olarak düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı, "En iyi kadın sunucu" ve "En iyi gündüz kuşağı programı" dallarında birçok ödül almıştı. Ancak 2023'te En iyi gündüz kuşağı programı ödülünü alan isim Esra Erol olmuştu. Müge Anlı ise geçen yıl en iyi kadın sunucu ödülüne layık görülmüş ancak ödülünü almaya gitmemiş ve bir açıklama yapmıştı.

Müge Anlı, "Ben buradan da duyurmuş olayım. Artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum. 11. ödülümü de alıp bundan sonra yeni arkadaşlarımızı izleme taraftarıyım." sözleriyle aday olmak istemediğini söylemişti.

ÇAĞLA ŞIKEL'E GÖNDERME YAPTI

Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı 'Meslekte 35. yıl' ödülüne layık görüldü. Müge Anlı, ödül konuşmasında adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuştu. Müge Anlı, "Defalarca Altın Kelebek ödülünün sahibi oldum. Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum. " dedi. Çağla Şıkel'le ilgili sözleri ise gündem oldu.

Bu sözleri duyan Çağla Şıkel'in ise başı bir anda öne eğildi.