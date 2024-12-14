Müge Anlı'nın eşi ilçe emniyet müdürü oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il içi atamalar yapıldı. Ünlü sunucu Müge Anlı ile yaptığı evlilikte isminden söz eden Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu.

İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı. Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı.

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ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 1963 yılında Adana’da doğdu. Şu anda 61 yaşındadır. Lise eğitimini tamamlamasının ardından polis teşkilatına katılarak meslek hayatına ilk adımını attı.

Emniyet teşkilatında uzun süre birçok görevde bulunan Şinasi Yüzbaşıoğlu, özellikle Erzurum ve Adana Emniyet Müdürlükleri’nde önemli pozisyonlarda görev üstlendi. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Son açıklamanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.