Müge Anlı'nın gelin görümce fotoğrafı gündem oldu. Her gören aynı şeyi söyledi

Geçtiğimiz sene İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı şimdi de görümcesiyle ortaya çıkan fotoğrafıyla gündem oldu. Müge Anlı'nın görümcesi ile pozu adeta yorum yağmuruna tutuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Müge Anlı'nın gelin görümce fotoğrafı gündem oldu. Her gören aynı şeyi söyledi

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sunucu Müge Anlı programdaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

ekran-goruntusu-2023-11-27-192904.png

Geçtiğimiz yıl İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı zaman zaman özel hayatıyla da konuşuluyor. Anlı, şimdi de görümcesiyle ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

640xauto-1-003.webp

Bir Instagram sayfası 'Müge Anlı eşi ve görümcesi' notuyla fotoğraf karesi paylaştı. Müge Anlı'nın görümcesi ile yan yana pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Müge Anlı'nın görümcesi ile pozunu gören herkes aynı şeyi söyledi. O fotoğraf karesine; 'Görümcen çok güzelmiş', 'Görümceye maşallah', 'Görümcesi nasıl güzel' gibi yorumlar yapıldı.

İlgili Haberler
Armağan Çağlayan'dan Müge Anlı'yı çıldırtacak sözler
Müge Anlı'da "Tüm erkeklerden nefret ediyorum" diyen kadın programın güvenlik görevlisine mesaj atmış
Müge Anlı'nın kızı yarışma programında ortaya çıktı
Müge Anlı'ya eşinden sürpriz
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim Spor
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim
İzmir için kritik yağış uyarısı. Bu kez çok daha kuvvetli geliyor Gündem
İzmir için kritik yağış uyarısı. Bu kez çok daha kuvvetli geliyor
Bakan Şimşek’in 5 aylık yönetiminde Hazine'nin borcu 1 buçuk trilyon lira arttı Ekonomi
Bakan Şimşek’in 5 aylık yönetiminde Hazine'nin borcu 1 buçuk trilyon lira arttı
Tek ekrandan E-Ticaret yönetimi Teknoloji
Tek ekrandan E-Ticaret yönetimi
AKP’den ittifak çıkışı. 'İhtiyacımız yok' Gündem
AKP’den ittifak çıkışı. 'İhtiyacımız yok'
Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı Gündem
Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı