Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti

Adana Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde 24 Aralık günü tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.

MÜGE ANLI’YA TAŞINDI

Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında katılan arkadaşı İsa D., canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Mustafa ile birlikte alkol alırken eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle Hakkulu'nu vurduğunu itiraf eden İsa D., canlı yayında gözaltına alındı.

Hakkulu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.