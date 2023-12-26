Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti
Adana Kozan'da 13 Aralıktan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'nun cesedi bulunurken Müge Anlı İle Tatlı Sert Programına konuk olan İsa D. cinayeti işlediğini canlı yayında itiraf etti.

Adana Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde 24 Aralık günü tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.

MÜGE ANLI’YA TAŞINDI

Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında katılan arkadaşı İsa D., canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Mustafa ile birlikte alkol alırken eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle Hakkulu'nu vurduğunu itiraf eden İsa D., canlı yayında gözaltına alındı.

Hakkulu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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