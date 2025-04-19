Müge Anlı'nın yarışmasına katılacak iki isim belli oldu

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Müge Anlı'nın yarışmasına katılacak iki isim belli oldu

Müge Anlı'nın sunacağı ATV'de yayınlanacak Güven Bana yarışmasına katılacak iki isim belli oldu.

Yıllar sonra tekrar yarışma programı sunacak olan Müge Anlı, yarışmasına katılacak iki ismi açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programınının sunucusu Müge Anlı, ATV'de Güven Bana isimli bir yarışma programı sunacak.

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Yakın zamanda başlayacak olan yarışmanın tanıtım videosu paylaşılırken geçtiğimiz günlerde yayın esnasında Müge Anlı yarışmasına katılacak iki ismi de açıkladı.

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Yıllardır birlikte program yaptığı ekip arkadaşları olan Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen katılacak. İki isim birlikte yarışarak kazandıkları ödülü de bir kuruma bağışlayacak.

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