Müge Anlı'nın yarışmasına katılacak iki isim belli oldu

Yıllar sonra tekrar yarışma programı sunacak olan Müge Anlı, yarışmasına katılacak iki ismi açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programınının sunucusu Müge Anlı, ATV'de Güven Bana isimli bir yarışma programı sunacak.

İkinci Palu ailesi vakası! Müge Anlı'nın yayınında yaşananlar izleyenleri şoke etti

Yakın zamanda başlayacak olan yarışmanın tanıtım videosu paylaşılırken geçtiğimiz günlerde yayın esnasında Müge Anlı yarışmasına katılacak iki ismi de açıkladı.

Yıllardır birlikte program yaptığı ekip arkadaşları olan Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen katılacak. İki isim birlikte yarışarak kazandıkları ödülü de bir kuruma bağışlayacak.

Müge Anlı yeni bir formatla izleyiciyle buluşacak