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Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 23:52
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Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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