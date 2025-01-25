Muğla açıklarında ölüme itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında can sallarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16'sı çocuk 51 kaçak göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.