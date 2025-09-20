Muğla ağaçsız kaldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan orman yangınının ardından geriye kalan acı tablo, dron tarafından çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Dron'un objektifine yansıyan kareler, yanan ormanlık alanların ne denli büyük bir felaket yaşadığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yeşilin her tonunu barındıran ormanlık arazinin yerini kapkara bir örtünün aldığı görülüyor. Yüzlerce hektarlık alan, yangının şiddetiyle tamamen yanarak simsiyah bir renge bürünmüş durumda. Ayakta kalmayı başaramayan ağaçların iskelete dönüşen gövdeleri, felaketin boyutunu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor.