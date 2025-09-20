Muğla ağaçsız kaldı

Kaynak: İHA

Muğla Köyceğiz'de çıkan orman yangından sonra çekilen görüntüler yürekleri parçaladı. Ağaçlık alandan geriye bu görüntüler kaldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan orman yangınının ardından geriye kalan acı tablo, dron tarafından çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Dron'un objektifine yansıyan kareler, yanan ormanlık alanların ne denli büyük bir felaket yaşadığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

aw542034-02.jpg

Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yeşilin her tonunu barındıran ormanlık arazinin yerini kapkara bir örtünün aldığı görülüyor. Yüzlerce hektarlık alan, yangının şiddetiyle tamamen yanarak simsiyah bir renge bürünmüş durumda. Ayakta kalmayı başaramayan ağaçların iskelete dönüşen gövdeleri, felaketin boyutunu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor.

aw542034-04.jpg

aw542034-05.jpg

aw542034-06.jpg

aw542034-01.jpg

aw542034-07.jpg

aw542034-03.jpg

