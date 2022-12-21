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Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu 

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki çöp kamyonunun altında kalan 49 yaşındaki Tülay Öncül, mucize eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:26
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Muğla Bodrum'da çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu 

Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu 
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İHA'nın haberine göre, kaza, önceki gün sabah saatlerinde Ortakent Kemer Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah evinden çıkıp çalıştığı işyerine giden Tülay Öncül, belediyenin çöp toplama kamyonunun yanından geçti. Öncül, kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı. Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu. 

Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Öncül, kamyonun altından çıkarıldı. Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan Öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağıyla atlatan Öncül, 3 gün hastanede kaldı.

"DEHŞET ANLARINI ANLATTI"

Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, “Sabah saat 08.00’da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işlerine selam da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım” dedi.

Kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel Yeğenoğlu, sesi duyup dışarı koştuklarını ifade ederek şunları dile getirdi:
“Sabah saatleriydi, ben de fırında çalışıyordum. Sesi duyunca dışarı koştuk. Baktım ki daha önce bizimle 10 yıl çalışan Tülay ablamızmış. Hemen ambulansı çağırdık. Güvenlik kamerasına baktığımızda Tülay ablamızın büyük bir kaza atlattığını gördük. Büyük bir kaza atlatmış. Allah beterinden korumuş.”

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