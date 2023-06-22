Muğla için flaş müzik yasağı kararı

Kovid-19 salgını kapsamında uygulamaya konulan "00.00'dan sonra müzik yasağı" Muğla'da sona erdi.

Muğla için flaş müzik yasağı kararı

Muğla'da Kovid-19 salgını döneminde uygulamaya konulan 00.00'dan sonra müzik yasağı sona erdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplandı.

KÜRESEL BİR ACİL DURUM BULUNMADIĞINDAN YASAK KALDIRILDI

Toplantıda, 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, Dünya Sağlık Örgütünce sağlık açısından küresel bir acil durum bulunmadığının açıklanması üzerine uygulamadan kaldırıldı.

Buna göre, müzik yayınlarıyla ilgili uygulama, küresel salgın öncesindeki döneme döndü.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra Coutinho anlaşmaya çok yakın Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra Coutinho anlaşmaya çok yakın
Kayıp Titan denizaltısındaki kişilerin öldüğü açıklandı Dünya
Kayıp Titan denizaltısındaki kişilerin öldüğü açıklandı
Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede saldırı: 6 sivil yaralandı Dünya
Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede saldırı: 6 sivil yaralandı
Adana’da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı Güncel
Adana’da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
14 ayrı noktada heyelan meydana gelen Ordu'da yeni gelişme Güncel
14 ayrı noktada heyelan meydana gelen Ordu'da yeni gelişme
Soğutma tesisatı yaparken çıkan yangında bir işçi yaralandı Güncel
Soğutma tesisatı yaparken çıkan yangında bir işçi yaralandı
Erbakan 'Evrim teorisi'ni hedef aldı 'Siz müfredatta evrim teorisini anlatırsanız insanlar PKK’lı da olur komünist de' Siyaset
Erbakan 'Evrim teorisi'ni hedef aldı 'Siz müfredatta evrim teorisini anlatırsanız insanlar PKK’lı da olur komünist de'