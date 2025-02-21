Muğla ile Karadeniz Kültürü festivalde buluşuyor

Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleşen festival, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle Muğlalıları ve Karadeniz kültürünü sevenleri bir araya getirecek.

Festival kapsamında Cumartesi günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Tarhanası, Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden Karadeniz Mıhlaması ikram edilecek. Etkinlik, İhsan Aydın'ın kemençe konseri ile devam edecek.

Pazar günü ise festivalin en yoğun günü olacak. Katılımcılar, hamsi dağıtımı ve lokma ikramı ile lezzet şöleni yaşarken, festivalin finalinde saat 16.00'da ünlü Karadeniz sanatçısı Resul Dindar sahne alarak sevenleriyle buluşacak.

"TÜM MUĞLALILARI FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ"

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, festivalle ilgili yaptığı açıklamada tüm Muğlalıları etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: "7'nci Hamsi Şölenimiz kapsamında tüm vatandaşlarımızı üç günlük programımıza bekliyoruz. Bugün Menteşe Belediyemizin katkılarıyla tarhana dağıtımımızı gerçekleştirdik. Yarın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras da tarhana dağıtımında bulunacak. Pazar günü ise ana programımızda hem lokma dağıtacağız hem de Muğlalı hemşehrilerimize hamsi ikram edeceğiz. Ayrıca akşam 16.00 itibariyle ünlü sanatçımız Resul Dindar sahne alacak. Sizlerin aracılığıyla tüm Muğlalıları festivalimize bekliyoruz" dedi.