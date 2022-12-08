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Muğla Yatağan Belediyesi personel alacak

Muğla Yatağan Belediyesi, bünyesinde Greyder Operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:32
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Muğla Yatağan Belediyesi personel alacak

Muğla Yatağan Belediyesi personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Muğla Yatağan Belediyesi, bünyesinde Greyder Operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

18-35 yaş aralığında olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Yatağan ilçe sınırları içinde ikamet etmek

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve beden hastalığı bulunmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

İş disiplinine sahip olmak

18-35 yaş aralığında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi ve 5 fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesi

Nüfus kayıt örneği/Yerleşim yeri adres bilgisi

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Sağlık raporu

Greyder operatörlük belgesi

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