Muğla Yatağan Belediyesi personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Muğla Yatağan Belediyesi, bünyesinde Greyder Operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
18-35 yaş aralığında olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Yatağan ilçe sınırları içinde ikamet etmek
ÖZEL ŞARTLAR
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve beden hastalığı bulunmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
İş disiplinine sahip olmak
18-35 yaş aralığında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi ve 5 fotoğraf
Diploma veya mezuniyet belgesi
Nüfus kayıt örneği/Yerleşim yeri adres bilgisi
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
Sağlık raporu
Greyder operatörlük belgesi
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