Muğla’da 3 hektarlık alan yandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar mahallesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 3 hektarlık alan küle döndü.

KAYNAK: İHA
Muğla’da 3 hektarlık alan yandı

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi yakınlarında gece 01.50 sıralarında çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangını çıktı. Otmanlar Serkiz mevkiinde 3 ayrı noktada çıkan yangına ilk etapta köylüler ve orman ekipleri müdahale etti.

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Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına sabah hava araçları katıldı. Yangın sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına 8 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, sabah saatlerinde ise 3 uçak ve 2 helikopter müdahale etti. Yanında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

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