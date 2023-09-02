Muğla’da 3 hektarlık alan yandı

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi yakınlarında gece 01.50 sıralarında çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangını çıktı. Otmanlar Serkiz mevkiinde 3 ayrı noktada çıkan yangına ilk etapta köylüler ve orman ekipleri müdahale etti.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına sabah hava araçları katıldı. Yangın sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına 8 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, sabah saatlerinde ise 3 uçak ve 2 helikopter müdahale etti. Yanında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.