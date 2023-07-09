Muğla’da 3 saatte 6 yangın

Muğla’da saat 09.00-12.00 arasında Marmaris, Ula, Ortaca, Datça ve Menteşe ilçelerinde 6 noktada anız ve orman yangını çıktı. Yangınlar büyümeden söndürüldü.

Muğla’da 3 saatte 6 yangın

İlk yangın ihbarı 09.30’da Datça Hurmalıbük’ten geldi. İkinci ihbar saat 10.50’de Marmaris-Datça yolu Asparan mevkii, aynı dakikalarda yine Marmaris Yeşilbelde çöplük yolu üzerinde orman yangın ihbarı yapıldı.

Marmaris’teki iki yangın ihbarı ile aynı dakikada Ortaca Yeşilyurt’da orman yangın ihbarı yapılırken, Saat 11.20’da ise Ula ilçesi Armutçuk Çiçekli’de enerji nakil hatlarından çıktığı açıklanan yangın ihbarı yapıldı.

Son ihbar ise Menteşe ilçesi Denizli karayolu emniyet uygulama noktası yakınlarında anız yangını ihbarı gerçekleştirildi. 3 saat içinde yapılan 5 ayrı noktadaki anız ve orman yangın ihbarlarının tamamına müdahale edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınlarda Marmaris Asparan mevkiindeki orman yangınına 9 helikopter ve 6 uçak havadan, 15 arazöz ve su tankeri, bir dozer, 127 personel karadan müdahale etti. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

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Kaynak: İHA

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