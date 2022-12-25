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Muğla’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Milas ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 19:32
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Muğla’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’da 3.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla’nın Milas ilçesi merkezli saat 19.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Milas ilçe merkezi ve diğer ilçelerde de kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. 
           

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