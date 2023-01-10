Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre saat 21:11'de meydana gelen depremin Datça'nın 200 km uzaklığında Ege Denizi Girit Adası merkezli olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nde bugün sabah erken saatlerde 4,2 ve 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelirken, akşam saatlerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 21.11'de merkez üssü Girit Adası olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında meydana gelen deprem, 6,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.