Muğla'da 887 göçmen yakalandı

İHA'nın haberine göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması için Kazım ayında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 887 göçmen yakalanırken, 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma ekiplerinin Muğla genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 araç, 1 tekne, 4 bot, 4 bot motoru, 7 cep telefonu ve 560 litre yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.