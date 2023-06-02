Muğla'da akıl almaz olay: Cadde ortasında kendini ateşe verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da akıl almaz olay: Cadde ortasında kendini ateşe verdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

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İHA’nın haberine göre; çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevi söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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