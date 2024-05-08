Muğla'da arı kovanları yandı

Menteşe Muslihittin Mahallesi Galericiler Sitesi yanındaki ormanlık alandan dumanlar çıktı.

Dumanları gören vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, Orman Bölge Müdürlüğü Arazöz ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederken, arı kovanlarının bazılarının ve bir çam ağacının da kısmen yandığı görüldü.

Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapılırken, yangının piknik tüpüne bağlı hortumun erimesi sunucu çıktığı tahmin ediliyor.