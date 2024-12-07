Muğla'da balıkçı teknesi alev alev yandı

Yangın, saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

ALEVLER KIYIYA ÇEKİLDİ

Yangını fark eden tekne sahibi Sedat Yıldızhan ve arkadaşı Öner Altaş, alevlerin çevredeki diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla "Emek" isimli tekneyi kıyıya çekti. Çevredeki vatandaşlar durumu hızla itfaiyeye bildirirken, yangın büyüyerek tekneyi tamamen sardı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ancak tekne, yangın nedeniyle büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yangının kesin nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Yangın, bölgedeki balıkçılar ve çevre sakinleri arasında üzüntüye yol açtı.