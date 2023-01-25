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Bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, 1kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:49
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Muğla’da bıçaklı, silahlı kavga

Bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA

Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde yer alan Sünnetçi Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü olayda taraflar birbirlerine bıçak ve silah çekti.

Çıkan kavgada Melikşah Yıldız silahla, B.K. ile H.K. ise bıçakla yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan Melikşah Yıldız özel bir hastaneye, bıçakla yaralanan H.K. ve B.K. ise Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özel Hastaneye kaldırılan Melikşah Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı B.K. ile H.K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri hastaneler ve olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

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