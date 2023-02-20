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Deniz suyu 10 metre çekildi

Muğla'da 1 haftadır çekilme yaşanan deniz suyu yaklaşık 10 metreye ulaştı. 

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:52
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Muğla'da deniz 10 metre çekildi

Deniz suyu 10 metre çekildi
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İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Deniz suyunun bir metre civarında eksildiğini belirten denizciler bu olayın medcezir etkisi ile havanın yıldız ve karayelden esmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Fethiye’de sahil bandında gezenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir haftadan bu yana yaklaşık 10 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Fethiye sahil bandında yer alan kafelerin müşterileri deniz suyunun 5-10 metre geriye gittiğini, deniz suyunun yaklaşık bir metre azaldığını gördü. Fethiye körfezindeki tepeciklerin de bu çekilme ile ortaya çıktığı gözlemlenirken kıyıda batıklarda açık açık gözlenebiliyor. Körfezin kirliliğinin bu çekilme ile ne kadar arttığı bir kez daha ortaya çıkarken denizciler çekilmenin boyutlarının medcezirden kaynaklandığını ifade etti.

Deniz Ticaret Odası Fethiye eski şube başkanı Şaban Arıkan “Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesi, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabilir. Medcezirin etkisi ile havanın yıldız ve karayel durumlarında deniz suyu çekilir. Şu anda kıyıdan yaklaşık 5-10 metre geriye gitti. Deniz suyu bir metre kadar eksildi” ifadelerini kullandı.

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