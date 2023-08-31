Muğla'da deprem

Editör: İsa Karaaslan
AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Son dakika... Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: İsa Karaaslan
AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.