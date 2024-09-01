Muğla'da feci kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da feci kaza

Muğla'da virajı alamayan lüks cip tarlaya uçması sonucundan 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan bir lüks cipin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, yolda ilerleyen lüks cip, henüz belirlenemeyen bir sebeple virajı alamadı ve savrularak yol kenarındaki su deposunun üzerinden tarlaya uçtu.

Araçta bulunan 3 kişi kazada yaralandı.

Olayı görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, onları ambulansla hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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