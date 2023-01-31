Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.P'yi, Akçaalan Mahallesi'nde yakaladı.

A.R.P. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.