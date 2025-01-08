Muğla'da gıdaya sıka denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da gıdaya sıka denetim

Muğla Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını koruma çalışmaları için aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda manav ve şarküteri denetimlerine devam ediliyor.

Halk sağlığını korumak ve tüketim ürünlerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışmalar yapılıyor.

aw366416-03.jpg

Ekipler, denetimlerde ilçe genelindeki işletmelerde manav ve şarküteri ürünlerinin saklama şartlarını, son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ve sergilenme alanları ile genel temizlik durumlarına yönelik kontroller gerçekleştiriyor.

aw366416-04.jpg

Son olarak 132 manav ve şarküteride denetimler yapılarak ilgili kanun maddelerine uymayan 15 işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

aw366416-05.jpg​​​​​​​

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, halk sağlığını korumanın önemine değindiği açıklamasında, "Halkımıza sunulan gıdaların sağlıklı şartlarda saklanması ve işletmelerimizin genel kurallara uyması ile ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık.

aw366416-06.jpg​​​​​​​

Vatandaşlarımızın hijyenik saklama şartlarına uyan işletmelerden alışverişlerini yapması için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürecek. Sağlıklı gıda satışları konusunda taviz veremeyiz" dedi.

aw366416-07.jpg

aw366416-01.jpg

aw366416-02.jpg

Son Haberler
Osmaniye’de bina 7 saniyede yerle bir oldu
Osmaniye’de bina 7 saniyede yerle bir oldu
Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı
Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı
Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain’in tabloları kamu malı oldu
Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain’in tabloları kamu malı oldu
Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı
Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı