Muğla'da gıdaya sıka denetim

Halk sağlığını korumak ve tüketim ürünlerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışmalar yapılıyor.

Ekipler, denetimlerde ilçe genelindeki işletmelerde manav ve şarküteri ürünlerinin saklama şartlarını, son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ve sergilenme alanları ile genel temizlik durumlarına yönelik kontroller gerçekleştiriyor.

Son olarak 132 manav ve şarküteride denetimler yapılarak ilgili kanun maddelerine uymayan 15 işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, halk sağlığını korumanın önemine değindiği açıklamasında, "Halkımıza sunulan gıdaların sağlıklı şartlarda saklanması ve işletmelerimizin genel kurallara uyması ile ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık.

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Vatandaşlarımızın hijyenik saklama şartlarına uyan işletmelerden alışverişlerini yapması için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürecek. Sağlıklı gıda satışları konusunda taviz veremeyiz" dedi.