Muğla’da gülümseten yol verme anı araç kamerasına yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla’da gülümseten yol verme anı araç kamerasına yansıdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu araç kamerasına anbean yansıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile yol vermek istediği vatandaş arasında yaşanan komik geçiş önceliği diyaloğu, araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Trafiğin giderek daha yoğunlaştığı şehirlerde, sürücüler ve yayalar arasındaki iletişim büyük önem kazanırken, Menteşe'de yaşanan bu tatlı olay dikkat çekti.

Bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için aracını durdurdu.

Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, yaya da sürücüye el hareketiyle yoluna devam etmesini söyledi. Bu karşılıklı yol verme çabası bir süre devam ederken, bu durum hem araç içindekileri hem de yayayı güldürdü. Bu komik anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Videoda, sürücü ile yayanın birbirlerine gösterdiği saygı dikkat çekerken, trafikte küçük bir gülümsemenin nasıl stres azaltıcı olabileceği de ortaya kondu.

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