Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, yük boşalttığı esnada bir anda kayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı

Kaza, Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi’nde meydana geldi.

M.D. idaresindeki hafriyat kamyonu, yük boşalttığı esnada kayarak yan yattı.

Araç sürücüsü M.D., devrilen kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon sürücüsü M.D.’yi sıkıştığı araç içerisinden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü M.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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