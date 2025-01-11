Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandığı bildirildi.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde gerçekleşti. 22 yaşındaki Özkan Ö.'nün kullandığı 48 AUO 608 plakalı kamyonet kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Özkan Ö., Serhat O. (15) ve Devran O. (17) olduğu belirlendi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var!

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