Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye bağlı Yılanlı dağı gece boyunca yağan karla beyaza büründü. Hafta sonu tatil olmasını fırsat bulan vatandaşlar karla kaplı dağa giderek piknik yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın yüksek kesimleri için yapılan kar yağışı uyarısının ardından Muğla'nın Merkez ilçesi Menteşe'ye 10 dakika uzaklıktaki Yılanlı dağı gece boyunca yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti. Muğla'nın Menteşe ilçesi dışından Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden de Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLDU

Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı. Jandarma Trafik ekipleri Yılanlı dağına gidiş ve dönüşlerde trafik akışının rahat ilerlemesi için gün boyu görev yaptı.

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

Muğla'da kar keyfi: Yılanlı Dağı'na akın edip piknik yaptılar

Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl cezalı kadın yakalandı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı