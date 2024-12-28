Muğla'da kaybolan 15 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: İHA
Muğla'da kaybolan 15 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Muğla Milas'ta kaybolan 15 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Milas ilçesine bağlı Kalem Mahallesi’nde yaşayan ve sabah saatlerinde evinden çıkan Batuhan Yılmaz'dan (15) uzun süre haber alamayan ailesi durumdan endişelendi.

Gencin, hayatından şüphe eden Yılmaz'ın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kayıp genci bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde gencin en son Orman Deposu civarında görüldüğü tespit edildi.

Ekipler, bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırırken mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor. Gece saatlerinde de arama kurtarma çalışması devam ederken, genci gören veya bilgi sahibi olanların jandarma veya AFAD ekipleri ile iletişime geçmeleri istendi.

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