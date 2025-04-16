Muğla’da kayıp gençten haber alınamıyor

Kaynak: İHA
Muğla’da kayıp gençten haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesi ilçesinde kendisinden 72 saattir haber alınmayan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak her yerde aranıyor.

Muğla'nın Ula ilçesi ilçesinde kendisinden 72 saattir haber alınmayan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'ın bulunması için AFAD, jandarma ve gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

h.jpgEdinilen bilgilere göre, esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti. Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak'ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk bulgulara göre, genç adamın o esnada tek başına olduğu bilgisine ulaşıldı.

7.jpgJandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken yetkililer vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Mustafa Berkay Çırak'ın ailesi ve yakınları ise endişe içinde gelecek güzel bir haberi bekliyor.

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