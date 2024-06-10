Muğla'da korkutan TIR yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer taşıyan bir TIR'ın alt geçitten geçişi esnasında balatalarından kaynaklanan bir yangın paniğe neden oldu.

Olay, Yatağan'ın girişinde bulunan bir alt geçitte, Çine yönüne doğru ilerlerken gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, TIR yokuşu tırmanırken balatalarından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdiler.

Gelen ihbar üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 acil servis ambulansı ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alev alan TIR'ı tamamen söndürdü ve soğutma işlemlerini tamamladı.

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı olmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.