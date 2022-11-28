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Meteoroloji fırtına alarmı. İki bölge uyarıldı

Meteoroloji'nin turuncu uyarı yaptığı Muğla'da kuvvetli yağış, Akdeniz bölgesinde fırtına bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:41
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Muğla'da kuvvetli yağış, Akdeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji fırtına alarmı. İki bölge uyarıldı
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla'da kuvvetli yağış, Akdeniz bölgesinde fırtına öngörülüyor.

Batı Akdeniz’in doğusu ile açıklarında rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgarın, sabah doğusunun açıkları ile akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MUĞLA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'de yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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