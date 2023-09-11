Muğla'da narkotik operasyonu: 13 tutuklama





Muğla'da ekipler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 69 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, 2 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme Suçundan, 6 kişiye (izinsiz kenevir yetiştirmek) suçundan, işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda 787 gram esrar, 254 gram Metamfetamin, 2 kilo 21 gram skunk, 106 gram kokain, 142 adet sentetik ecza, 35 kök kenevir, 70 bin 110 TL, 200 Dolar,200 Euro suçtan elde edilen para, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.