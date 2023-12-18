Muğla’da ölümle dansa 23 bin 810 TL ceza

Kaynak: İHA
Muğla’da karayolunda adeta ölümle dansa ederek motoru süren araç sahibine ceza yağdı. Sürücüye 23 bin 810 TL trafik idari para cezası kesildi.

Olay, 20 Ağustos 2023 tarihinde Fethiye-Çameli karayolunda meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tehlikeli sürüşü tespit eden trafik ekipleri, sürücü F.E.G.’ye;

Sürücü belgesiz araç kullanmak maddesinden 8 bin 190 TL,

kask takmamaktan 436 TL,

tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmaktan 4 bin 64 TL,

tek elle motosiklet kullanmaktan 951 TL olmak üzere toplam 13 bin 641 TL ceza kesildi.

Araç sahibi M.G. isimli şahsa ise sürücü belgesiz şahsa araç kullandırmak maddesinden 8 bin 190 TL,

muayene süresi geçmiş aracı trafiğe çıkarmaktan bin 979 TL olmak üzere toplam 10 bin 169 TL ceza kesildi

Her iki şahsa da toplamda 23 bin 810 TL trafik idari para cezası kesildi.

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