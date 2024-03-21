Muğla'da otomobil direğe çarptı. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla'da otomobil direğe çarptı. 1 ölü 1 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla Seydikemer Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazasında Ali Tosun idaresindeki araç yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araç şoförü Ali Tosun ve eşi ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Tosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, eşinin durumunun da kritik olduğu öğrenildi.
Ali Tosun’un cenazesi memleketi Denizli Çameli İlçesi Boyalı mezarlığına defnedilecek.

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